В КГМА открыли памятник Адинай Мырзабековой

В новом конфернец-холле Медакадемии Кыргызстана 12 июля состоялось открытие памятника Адинай Мырзабековой, сообщает КАБАР.

В церемонии приняли участие ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова, сотрудники вуза, также родственники и однокурсники Адинай.

Бронзовый бюст установлен однокурсниками Адинай, выпускниками 2021 года.

Напомним, Адинай Мырзабекова скончалась 13 июля, во время пика коронавирусной инфекции. Она училась в КГМА, а во время пандемии работала медсестрой в одном из стационаров Бишкека. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, она посмертно награждена медалью "Эрдик".