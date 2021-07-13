Погода
$ 84.72 - 84.89
€ 100.02 - 101.35

В КГМА открыли памятник Адинай Мырзабековой

107  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В новом конфернец-холле Медакадемии Кыргызстана 12 июля состоялось открытие памятника Адинай Мырзабековой, сообщает КАБАР.

В церемонии приняли участие ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова, сотрудники вуза, также родственники и однокурсники Адинай.

Бронзовый бюст установлен однокурсниками Адинай, выпускниками 2021 года.

Напомним, Адинай Мырзабекова скончалась 13 июля, во время пика коронавирусной инфекции. Она училась в КГМА, а во время пандемии работала медсестрой в одном из стационаров Бишкека. Причиной смерти стала двухсторонняя пневмония, она посмертно награждена медалью "Эрдик".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403315
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  