Сколько потратили партии на повторные местные выборы?

ЦИК КР информирует о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий (повторные выборы по трем городским кенешам: Бишкек, Ош, Токмок) по состоянию на 11.07.2021 года (по банковским данным Форма №5)

Согласно предварительным данным уполномоченных банков (Аыйл банк, РСК банк) в избирательные фонды политических партий, принимающих участие в повторных выборах в депутаты городских кенешей (г.Бишкек, г.Ош, г.Токмок) поступило средств на общую сумму в размере 44 308 790 сомов, в том числе в разрезе городов:

по г.Бишкек – 34 343 347 сомов; по г.Ош – 7 810 679 сомов; по г.Токок - 2 154 764 сомов.

На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий было затрачено 44 253 630 сом, из которых в разрезе городов расходы составили:

по г.Бишкек – 34 342 187 сомов (что составило 77,6 ; по г.Ош – 7 770 679 сомов (что составило 17,6 ; по г.Токок – 2 140 764 сомов (что составило 4,8 .

От общей суммы расходов на оплату избирательного залога было оплачено всего 1 470 000 сомов (что составило 3,3%):