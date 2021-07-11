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Сколько потратили партии на повторные местные выборы?

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- Ренат Кольцов
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ЦИК КР информирует о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий (повторные выборы по трем городским кенешам: Бишкек, Ош, Токмок) по состоянию на 11.07.2021 года (по банковским данным Форма №5)

Согласно предварительным данным уполномоченных банков (Аыйл банк, РСК банк) в избирательные фонды политических партий, принимающих участие в повторных выборах в депутаты городских кенешей (г.Бишкек, г.Ош, г.Токмок) поступило средств на общую сумму в размере 44 308 790 сомов, в том числе в разрезе городов:

  1. по г.Бишкек – 34 343 347 сомов;
  2. по г.Ош – 7 810 679 сомов;
  3. по г.Токок - 2 154 764 сомов.

На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий было затрачено 44 253 630 сом, из которых в разрезе городов расходы составили:

  1. по г.Бишкек – 34 342 187 сомов (что составило 77,6 ;
  2. по г.Ош – 7 770 679 сомов (что составило 17,6 ;
  3. по г.Токок – 2 140 764 сомов (что составило 4,8 .

От общей суммы расходов на оплату избирательного залога было оплачено всего 1 470 000 сомов (что составило 3,3%):

  1. по г.Бишкек – 900 000 сомов (что составило 2,0 ;
  2. по г.Ош – 450 000 сомов (что составило 1,0 ;
  3. по г.Токок – 120 000 сомов (что составило 0,3%).


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