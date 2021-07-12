Италия выиграла чемпионат Европы. Футбол возвращается в Рим

Сборная Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале команду Англии в серии пенальти.

Англия единственная команда выигравшая Кубок Мира, и не сумевшая до сих пор выиграть континентальный турнир. За сутки до матча футболистам сборной Англии пожелала удачи сама королева Елизавета II.

Однако за ее пределами "Туманного Альбиона" любимцем сердец была сборная Италии. По опросам в интернете и соцсетях было очевидно, что подавляющее большинство желают победы именно "Скуадре Адзурре".

С первых минут сборная Англии подгоняемая неистовой поддержкой своих трибун полетела вперед и уже на второй минуте Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро. Англичане, которые нанесли за весь первый тайм только один удар, всей командой отошли к своим воротам, и смогли удержать минимальный счет до начала второго тайма.

Во втором тайме, на 62-й минуте вратарь английской сборной невероятным образом среагировал на удар Федерико Кьезы. Но спустя пять минут Джордану Пикфорду пришлось достать мяч из своих ворот. После подачи углового, Леонардо Бонуччи вколотил мяч в ворота англичан.

До конца второго тайма и в дополнительное время команды не смогли забить друг другу. В итоге победитель был выявлен в серии пенальти.Героем серии пенальти стал Джанлуиджи Доннарумма, отразивший два удара от Джейдона Санчо и Букайо Сака.

Команда Роберто Манчини во второй раз в истории выиграла кубок Чемпионата Европы по футболу.