Школьные спортивные площадки – ни школьникам, ни горожанам (фото)

Профессиональный спорт в республике находится в глубокой… пропасти. Все потому, что там же пребывают и массовый спорт вместе с физкультурой, которые являются первыми шагами на пути будущих чемпионов. И ни один чиновник не спешит менять ситуацию, сетуя на отсутствие денег и земли для организации общественных спортивных площадок – своеобразных кузниц талантов. Но это если подходить к делу со свойственным многим власть имущим наплевательским отношением. А если хорошенько подумать, то можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев, не потратив при этом много средств.

Профессиональный спорт начинается с физкультуры и массового спорта. Эта аксиома известна даже тем, кто далек от активного образа жизни. Именно поэтому во всех развитых страна, а также в бывшем Союзе площадки строились едва ли не в каждом дворе. Вот так погоняют мальчишки в футбол – один-два идут записываться в секцию, повисят на турниках – через пару лет выступают на соревнованиях по гимнастике, не поделят мяч во время игры и подерутся – начинают изучать приемы борьбы или бокса под руководством тренеров.

Безусловно, далеко не все из тех, кто гонял мяч во дворах, становились чемпионами. Но в любом случае, профессионально занимающихся спортом людей было на порядок больше, чем сейчас, а физкультурников так вообще без счета. А это, на минуточку, здоровье всей нации.

Сейчас заниматься физкультурой попросту негде. Дворовые площадки уничтожены ларьками, постройками и паркунами, которые готовы ставить свои ведра с болтами куда угодно, где есть хотя бы немного места. К слову, именно они ответственны за уничтожение дворовой ирригации, газонов и детских площадок.

Новые муниципальные спортивные объекты строятся редко. Да и то в основном крытые комплексы, занятия в которых платные. Мэрия объясняет это двумя вещами. Во-первых, отсутствием земли, которую сами же чиновники ранее продавали как горячие пирожки под возведение бесконечных "элиток" и торговых центров. Во-вторых, отсутствием денег. Мол, время сейчас такое, что не до физкультуры – других проблем хватает.

Однако в последние годы отмечается значительное повышение интереса граждан к здоровому образу жизни. К сожалению, не у всех есть возможность посещать частные спортивные центры, поэтому народ идет на сохранившиеся общественные объекты, где можно повисеть на турниках и брусьях, покидать мяч в корзину или побегать вокруг стадиона. И чаще всего такими местами являются площадки общеобразовательных школ. Об этом можно судить по количеству горожан, которые приходят заниматься по утрам и вечерам, а также по многочисленной детворе, пытающейся гонять мяч.

Почему пытающейся? Да потому, что большинство объектов пребывает в ужаснейшем состоянии. И не мудрено, ведь часто у администраций школ активности хватает только на то, чтобы огородить свое учебное заведение забором. А вот то, что на беговых дорожках рассыпается асфальт, а на футбольных полях валяются булыжники – это ничего страшного. Хотя порой стоимость ограждений значительно превышает возможный ремонт спортивных площадок.

За примерами корреспонденты VB.KG прошлись по школам южных микрорайонов и посмотрели, что же творится на их стадионах. Картина, кстати, везде примерно одинаковая с небольшими расхождениями, не играющими существенной роли.

Обзор мы начали со школы № 20 в микрорайоне № 7, в арсенале которой футбольное поле, беговая дорожка вокруг него, площадки для волейбола и баскетбола, полоса препятствий и турники. При нормальном раскладе, здесь одновременно может заниматься добрая сотня человек, а то и больше. Но.

Покрытие поля – гравий с крупными камнями, на воротах элементарно отсутствует сетка. На площадках для волейбола и футбола разрушился асфальт, играть совершенно невозможно. Также отсутствуют сетки, одно кольцо и стойка. Снаряды полосы препятствий местами спилены, местами изуродованы, турники кривые, а беговая дорожка представляет собой обычную гравийку.

При этом администрация школы когда-то пыталась огородить все это "богатство". Вероятно, боялись, что могут украсть. Но сил хватило только на забор с северной стороны стадиона.

Далее идет школа № 64 в 8 микрорайоне. Территория площадки здесь гораздо больше и вмещает уже два футбольных поля, пару площадок для волейбола и баскетбола, турники, шведские стенки и полосу препятствий. К слову, беговая дорожка местами асфальтирована. Состояние можно увидеть по фото, и оно аналогично предыдущему случаю. А потому вместо детворы на стадионе голуби. Правда, не в футбол играют, а чем-то кормятся.

У школы № 60 на улице Ахунбаева самая маленькая площадь спортивного объекта, хотя и это позволило вместить футбольное поле, турники и одну площадку для волейбола и баскетбола одновременно. Вот только нет сеток, одной стойки для баскетбольного щита, да и асфальт на ней кривой, не побегаешь. Кстати, беговая дорожка тоже из асфальта, правда, ровным в виду возраста его назвать уже нельзя.

На стадионе школы № 26 на улице Койбагарова, напротив 4 микрорайона, на удивление, есть оба баскетбольных кольца. Но в остальном все также грустно. Футбольное поле с булыжниками, беговая дорожка рассыпается, сеток на воротах и на волейбольных стойках нет. Даже на лавочках отсутствуют доски. Зато их основания аккуратно покрашены. Во как администрация заботиться о вверенном ей имуществе. И даже забором все это огородила.

Далее идет среднее образовательное учреждение № 3 в 5 микрорайоне. Здесь из плюсов можно выделить хорошо сохранившуюся беговую дорожку – советский асфальт пока не сильно деформирован. Также радует отсутствие у руководителей школы стремления вбухать огромные деньги в забор. А потому объект полностью открыт для многочисленных горожан, желающих позаниматься физкультурой. Мало того, сотрудники высадили много саженцев на территории, что придало ей опрятности.

Также мы побывали в микрорайоне № 6 и посмотрели, как обстоят дела у школ № 39 и 56. Они похожи тем, что на территории их спортплощадок действуют частные футбольные поля. Вероятно, днем на них проводят занятия для школоты, а вечером сдают всем желающим за деньги. Такое вот сотрудничество.

Вполне себе нормальная идея, так как наверняка оба стадиона были в таком же отвратительном состоянии, как и все перечисленные. Но большой минус в том, что инфраструктура платная, чего при развитии массового спорта и физкультуры быть не должно.

У школы № 39 ужасная баскетбольная площадка с вырванным из щита кольцом и огромными ямами посредине. У 56-й поиграть в баскетбол вообще негде. Точнее, территория есть. О том, что когда-то она использовалась для бросания мяча в корзину теперь напоминает лишь едва сохранившаяся разметка. Потому что даже стойки для щитов демонтированы.

Ну а напоследок фото стадиона школы № 17 в 4 микрорайоне. Точнее ее глухого забора. Вероятно, установка заграждения пришлась не по нраву местным жителям, и они разломали его в нескольких местах, чтобы был проход. Однако администрация восстановила бетонные плиты, а поверх них повесила устрашающее объявление о ведущемся видеонаблюдении. Ну очень не хотят сюда пускать горожан, на налоги которых существуют.

Однако мы успели запечатлеть состояние спортивного объекта, которое можно посмотреть по прикрепленной ссылке. Забор явно дороже всего того, что есть внутри его периметра.

Теперь о двух зайцах, которых можно убить одним выстрелом. Земли для организации новых площадок в городе действительно мало. Но это и не нужно. Достаточно отремонтировать школьные территории, которые есть в каждом микрорайоне и жилом массиве. Это позволит решить две задачи. Во-первых, обеспечить нормальные уроки физкультуры школьникам. Ведь не могут дети нормально бегать по кривым дорожкам и играть на площадках с ямами. Во-вторых, у всех любителей активного образа жизни появится возможность бесплатно потренироваться в нормальных условиях. Вот это и есть массовый спорт.

Нужно для этого не много. Беговые дорожки, а также баскетбольные и волейбольные площадки покрываются новым ровным асфальтом, на который наносится разметка. Для этих целей у мэрии есть муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис". И для него это пара пустяков.

Футбольные поля можно покрыть каким-нибудь недорогим покрытием, благо выбор сейчас очень большой. На все ворота, кольца и стойки повесить сетки, заказать нормальные баскетбольные щиты. Турники и брусья есть везде – достаточно их выпрямить и покрасить. Ну а вишенкой на тортик станут урны, скамейки, освещение и пара видеокамер для поддержания общественного порядка. Ну и, конечно, никаких заборов – площадки должны быть доступны для всех.

Вот и весь секрет. Дорого? Абсолютно нет. Зато это позволит привлечь на площадки тысячи людей, включая детей и молодежь, которые будут играть в волейбол, баскетбол, футбол, бегать, заниматься на турниках и брусьях с утра и до поздней ночи. Из этих площадок и выйдут будущие чемпионы, а народ в целом станет здоровее.

Но то ли чиновники мэрии сами не могут до этого дойти, то ли здоровье людей их вообще не интересует, ведь реализовать такую простую и недорогую идею они не могут уже три десятилетия. Сколько еще ждать?