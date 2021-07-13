Символическая сборная ЕВРО-2020 составлена из футболистов пяти стран

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил команду по итогам Евро-2020. В списке лучших оказались пять игроков сборной Италии, которая выиграла европейски футбольный турнир победив англичан в финальном матче. В символической сборной включены три футболиста от вице-чемпионов Европы. Остальные три позиции достались представителям Дании, Испании, Бельгии.
вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия);
полузащитники: Пьерр Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);
нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).
Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021
Who would be your captain? pic.twitter.com/goGLi6qQzj