Символическая сборная ЕВРО-2020 составлена из футболистов пяти стран

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил команду по итогам Евро-2020. В списке лучших оказались пять игроков сборной Италии, которая выиграла европейски футбольный турнир победив англичан в финальном матче. В символической сборной включены три футболиста от вице-чемпионов Европы. Остальные три позиции достались представителям Дании, Испании, Бельгии.

Команда Евро-2020 по версии УЕФА:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия);

полузащитники: Пьерр Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);

нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия)﻿.