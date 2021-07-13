Франция максимально ужесточает правила для непривитых граждан

Франция вводит ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. В кафе, рестораны, заведения культуры и досуга, на поезда и в самолеты в скором времени перестанут пускать без "паспорта здоровья", подтверждающего иммунитет его владельца к коронавирусу. Новые ограничения призваны сделать массовой вакцинацию от коронавируса, сообщает forbes.ru.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в телеобращении заявил, что вакцинация - это единственный способ вернуться к нормальной жизни в условиях, когда в стране начала расти заболеваемость от дельта-штамма коронавируса. Среди новых мер против COVID-19 Макрон назвал обязательную вакцинацию для работников медицины и служб по уходу за людьми из групп риска.

"Дельта-штамм коронавируса может перечеркнуть все усилия, если не будет проведена массовая вакцинация.Вакцинация всех французов - это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Наша цель - лето мобилизации на вакцинацию", - заявил президент Франции. Он назвал ряд мер, которые будут вводиться в стране для максимального охвата вакцинацией населения. Так, появится "паспорт здоровья"- QR-код или сертификат, подтверждающий, что владелец имеет отрицательный тест на коронавирус, полностью вакцинирован или недавно перенес COVID-19. С 21 июля такой паспорт потребуется для входа в места досуга и культуры с количеством посетителей более 50, с 1 августа - во всех заведениях Франции, включая бары, рестораны, кафе и торговые центры, и при путешествиях на поездах и самолетах.

С октября французы лишатся права на бесплатные ПЦР-тесты, которые проводят без направления врача. Это делается для того, чтобы "поощрять вакцинацию, а не умножение тестов", сказал Макрон. В сентябре кампании по вакцинации будут развернуты среди учащихся школ и студентов высших учебных заведений. Власти усилят антиковидный контроль за приезжими из стран риска.

Дельта-вариант коронавируса (был обнаружен в конце прошлого года в Индии) составляет более половины новых случаев COVID-19 в стране. Их число за последнюю неделю во Франции выросло в среднем на 60% и приближается к 5000 случаев в день. При этом число госпитализаций и смертей снижается. Франция "на четыре недели отстает от Великобритании", где заболеваемость растет, заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран. Примерно половина населения Франции получила первый укол, но есть признаки того, что кампания вакцинации замедляется.