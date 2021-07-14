Джеки Чан решил вступить в компартию Китая

Актер и продюсер Джеки Чан,заявил о своем желании стать членом Коммунистической партии Китая. Об этом он рассказал во время симпозиума, организованного Киноассоциацией Китая.

Представителям китайского кино предложили выступить на мероприятии, чтобы поделиться своими мыслями о программной речи, произнесенной китайским лидером Си Цзиньпином 1 июля, в годовщину основания КПК.

На мероприятии Джеки Чан, который является вице-председателем Китайской ассоциации кино, не только выразил гордость за то, что он китаец, но и за КПК. Кроме того, Чан признался, что впечатлен стойкостью и духом военных, которые сражались под руководством КПК во время войны против японских захватчиков в 1930-1940-х годах. "Я считаю, что Коммунистическая партия замечательна, поскольку все, что говорит КПК, все, что она обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий. Я бы хотел стать членом КПК",- сказал Джеки Чан