Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

ЗОЖ – дело государственное

201  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эпоха коронавируса выявила как фундаментальные проблемы отечественной медицины, так и прискорбно низкой культуры большинства населения в вопросах ЗОЖа. Очевидно, что населению республики необходим тотальный ликбез в самых элементарных вопросах, просвещение в понятной и доступной форме, которое буквально дойдет в каждый дом.

Во всем мире эта идея известна как Концепция снижения вреда. Подход, направлен не на запрещение вредного для здоровья поведения и стремлении одним махом решить все проблемы, а на то чтобы изменить массовое поведение на чуть более безопасное, насколько это возможно в обозримом будущем.

Намедни с призывом реализовать эту программу в Кыргызстане выступила Альфия Самигуллина, профессор, заслуженный врач и депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва.

В беседе с интернет-изданием Tazabek она перечислила основные проблемы кыргызстанского здравоохранения: острый дефицит кадров, нехватку современных технологий и слабую систему обучения и подготовки специалистов, а ведь медик - сложнейшая профессия, которая требует постоянного обновления знаний, тем более в 21 веке.

Уровень квалификации, если можно так выразиться, большинства пациентов также оставляет желать лучшего. В сельских районах республики даже спустя полтора года пандемии устойчивы убеждения что "это просто грипп". Программа вакцинации стопорится не только из-за нехватки препарата, но и массового недоверия людей к самой процедуре, суть которой они совершенно не понимают.

Причем COVID стал смертельным заболеванием не только сам по себе, но, как и усилитель многих хронических диагнозов, обладатели которых оказались особенно уязвимы перед новым штаммом коронавируса.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, сахарный диабет - как и во многих странах мира, эти и другие неинфекционные хвори являются основной причиной нетрудоспособности, инвалидности и ранней смертности. По данным STEPS-исследования по эпидемиологическому надзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний, разработанного ВОЗ, неинфекционные заболевания определяют 76,8% смертности населения Кыргызстана в возрасте от 25 до 64 лет.

Многие из них, однако можно успешно излечить или снизить негативные последствия, если вовремя диагностировать на ранних этапах. Огромным подспорьем могут стать и такие профилактические меры как занятия физкультурой, отказ от алкоголя, табака и вредной пищи.

Чтобы эти очевидные в общем-то идеи овладели массами и стали реальным фактором повседневной жизни, необходима та самая Концепция снижения вреда в качестве магистральной государственной программы. Поначалу это может вызвать раздражение и даже противодействие, но альтернативы по сути и нет. Весь опыт передовых стран подтверждает, что здоровье нации создается профилактикой, а не больничными процедурами.

Необходимость реформы уже не может вызывать сомнений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403507
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  