ЗОЖ – дело государственное

Эпоха коронавируса выявила как фундаментальные проблемы отечественной медицины, так и прискорбно низкой культуры большинства населения в вопросах ЗОЖа. Очевидно, что населению республики необходим тотальный ликбез в самых элементарных вопросах, просвещение в понятной и доступной форме, которое буквально дойдет в каждый дом.

Во всем мире эта идея известна как Концепция снижения вреда. Подход, направлен не на запрещение вредного для здоровья поведения и стремлении одним махом решить все проблемы, а на то чтобы изменить массовое поведение на чуть более безопасное, насколько это возможно в обозримом будущем.

Намедни с призывом реализовать эту программу в Кыргызстане выступила Альфия Самигуллина, профессор, заслуженный врач и депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва.

В беседе с интернет-изданием Tazabek она перечислила основные проблемы кыргызстанского здравоохранения: острый дефицит кадров, нехватку современных технологий и слабую систему обучения и подготовки специалистов, а ведь медик - сложнейшая профессия, которая требует постоянного обновления знаний, тем более в 21 веке.

Уровень квалификации, если можно так выразиться, большинства пациентов также оставляет желать лучшего. В сельских районах республики даже спустя полтора года пандемии устойчивы убеждения что "это просто грипп". Программа вакцинации стопорится не только из-за нехватки препарата, но и массового недоверия людей к самой процедуре, суть которой они совершенно не понимают.

Причем COVID стал смертельным заболеванием не только сам по себе, но, как и усилитель многих хронических диагнозов, обладатели которых оказались особенно уязвимы перед новым штаммом коронавируса.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, сахарный диабет - как и во многих странах мира, эти и другие неинфекционные хвори являются основной причиной нетрудоспособности, инвалидности и ранней смертности. По данным STEPS-исследования по эпидемиологическому надзору факторов риска развития неинфекционных заболеваний, разработанного ВОЗ, неинфекционные заболевания определяют 76,8% смертности населения Кыргызстана в возрасте от 25 до 64 лет.

Многие из них, однако можно успешно излечить или снизить негативные последствия, если вовремя диагностировать на ранних этапах. Огромным подспорьем могут стать и такие профилактические меры как занятия физкультурой, отказ от алкоголя, табака и вредной пищи.

Чтобы эти очевидные в общем-то идеи овладели массами и стали реальным фактором повседневной жизни, необходима та самая Концепция снижения вреда в качестве магистральной государственной программы. Поначалу это может вызвать раздражение и даже противодействие, но альтернативы по сути и нет. Весь опыт передовых стран подтверждает, что здоровье нации создается профилактикой, а не больничными процедурами.

Необходимость реформы уже не может вызывать сомнений.