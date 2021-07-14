Бишкекские парковки: горожан призывают требовать от стоянщиков квитанции

С момента начала своей работы в 2019 году муниципальное предприятие "Бишкекские парковки и стоянки" принесло в бюджет города почти 14,5 миллиона сомов. При этом представители структуры отмечают, что ежегодно сборы значительно увеличиваются.

- В 2019 году сумма сборов составила 1,6 миллиона сомов, - подчеркнули в МП. – При этом работать мы начали только с марта. В 2020 цифра была уже 6,8 миллиона сомов. И опять же выпали два весенних месяца, во время которых был объявлен карантин. А за первое полугодие текущего года удалось пополнить казну на 6 миллионов. Всего на данный момент получилось 14 миллионов 451 тысяча сомов.

Представители подразделения мэрии подчеркивают, что для каждого работника, производящего сбор средств с водителей, установлен определенный ежедневный план, размер которого устанавливается после проведения хронометража на конкретной стоянке. И таким образом, якобы, исключается возможность утекания финансов мимо бюджета. Но при этом горожан просят обязательно требовать талоны об оплате. В этом случае деньги гарантированно дойдут до казны.

Еще один момент, на котором делает акцент столичная служба, это периодическое появление различного рода самозванцев. Автомобилистов призывают быть бдительными и не отдавать деньги кому попало.

- Наши операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки". Важная деталь – он зеленого цвета. Кроме того, они имеют специальные бейджики и выдают талоны с печатью об оплате. В отношении людей, которые не обеспечены всеми указанными атрибутами, следует проявлять бдительность. Совместно с правоохранительными органами мы постоянно выявляем таких нелегалов. К ним применяются меры в соответствии с законом.

Небольшая ремарка. На фотографиях запечатлены сотрудники парковки на улице Шопокова в районе рынка "Комфорт". Как видно, никаких жилетов на них нет, но на груди прицеплены какие-то бейджи. Вероятно, автомобилистам следует указывать таким парковщикам на отсутствие должной экипировки и требовать от них нормального отношения к работе. А лучше фотографировать их и присылать снимки на электронную почту parkovki@meria.kg. Либо обращаться непосредственно в МП по адресу: проспект Чуй, 315 (8 этаж).

Еще очень часто нарекания от горожан поступают на тот факт, что сотрудники парковок не гоняют паркунов, которые ставят машины вторым рядом. В муниципальном предприятии рассказали, что ежедневно с сотрудниками Патрульной милиции проводят работы по выявлению таких нарушителей и составлению протоколов.

- Услуги парковки оплачиваются только после 15 минут бесплатного простоя. Единый тариф составляет 25 сомов. Режим работы муниципальных стоянок: с 8 утра до 20 вечера ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В остальное время никакой оплаты не взимается. При этом важно подчеркнуть, что стоянка бесплатна для инвалидов 1-2 групп. Такие автовладельцы должны обозначить машины знаком "инвалид" и иметь соответствующую отметку в регистрационных документах, - объяснили в МП.

Там подчеркнули, при формировании ценовой политики важно учесть, что низкая стоимость стоянки может выступать одним из факторов роста автомобилизации. Поэтому в целях решения проблем загруженности дорог, необходимо дистимулирование использования личного автотранспорта и перехода на альтернативные его виды (велосипеды, электромобили и прочее).

- Для этих целей разработан проект об утверждении платы за стоянку с учетом зональности. Для начала будут выбраны несколько квадратов в городе, где в пилотном режиме запустят эту идею. Если он сработает, то потом проект распространится на весь город. Подробнее об этом сообщим позже.

Напоследок приводим список муниципальных стоянок, чтобы горожане не путали их с теми, что находятся в аренде у частников. Всего к МП относится 17 парковок.

1. Киевская от Молодой Гвардии до Кулиева;

2. Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;

3. Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча;

4. Кулиева от Токтогула до проспекта Чуй;

5. Безымянная от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;

6. Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;

7. Суеркулова (Орто-Сайский рынок);

8. Юнусалиева (ОртоСайский рынок);

9. Кулатова (маслосырбаза);

10. Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;

11. Исанова от Чуй до Киевской;

12. Ибраимова от Московской до Токтогула;

13. Переулок Клубный (рынок Сары-Озон);

14. Курманжан-Датки от Жибек-Жолу до Славянской;

15. Токтогула (ТЦ "Мото");

16. Шопокова от Московской до Жибек Жолу;

17. Бобулова от Чуй до Пушкина.