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Дикий случай в Набережных Челнах. Мужчина сбросил ребенка с качелей (Видео)

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- Ренат Кольцов
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Прокуратура взяла на контроль действия полиции по расследованию инцидента в Набережных Челнах после видео, на котором мужчина сбрасывает девочку с качелей, сообщает РИА Новости

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочки качаются на качелях-балансирах. В какой-то момент одна из них не удержалась и упала. Стоявший рядом мужчина, подняв девочку, заставил качавшуюся с ней подружку снова сесть на качели, затем с силой нажал на свободный конец качелей и резко отпустил, от чего вторая девочка ударилась о качели лицом и упала на землю.

"В средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что неустановленный мужчина на детской площадке в Набережных Челнах сбросил ребенка с качелей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле прокуратуры", - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Заглавное фото иллюстративное.


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URL: https://www.vb.kg/403531
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