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В США молния уничтожила граффити с изображением Джорджа Флойда

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- Ренат Кольцов
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Молния ударила в граффити с изображением погибшего от действий полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в городе Толедо (штат Огайо, США), сообщает zakon.kz.

Местный телеканал ABC 13 передает, что их радар подтвердил попадание молнии в этот квартал в 16:30 (по местному времени) 14 июля.

Молния попала прямо в портрет афроамериканца. Удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Теперь на месте стены памяти лишь груда цветных кирпичей.

Также отмечается, что само здание сохранило прочность. Городские власти сообщили, что создадут новую стену памяти. По их словам, они были убиты горем, когда увидели, что произошло с граффити.

Напомним, смерть 47-летнего Джорджа Флойда послужила толчком к активизации движения BLM, выступающего за права афроамериканцев. Антирасистские митинги переросли в массовые беспорядки, которые не только охватили США, но и получили продолжение в некоторых странах Европы.

Фреска была написана год назад в июле 2020 года. У стены с ней активисты провели поминальные службы по Флойду в годовщину его смерти от рук офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина. Позже он был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.

Власти города Толедо уже пообещали найти место для новой фрески.


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URL: https://www.vb.kg/403533
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