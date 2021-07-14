Сборные Италии и Аргентины могут провести матч в память о Марадоне

Сборные Италии и Аргентины по футболу могут провести товарищеский матч в память о Диего Марадоне. Матч может состояться в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что сборные Италии и Аргентины могут провести матч континентальных чемпионов, а КОНМЕБОЛ ведёт переговоры с УЕФА о проведении этой встречи.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале турнира Бразилию со счётом 1:0. А сборная Италии стала чемпионом Европы, победив в финале Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. С 1984 по 1991 год он играл за итальянский "Наполи", с которым дважды стал чемпионом Италии и выиграл Кубок УЕФА.