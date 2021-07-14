Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

Сборные Италии и Аргентины могут провести матч в память о Марадоне

175  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборные Италии и Аргентины по футболу могут провести товарищеский матч в память о Диего Марадоне. Матч может состояться в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что сборные Италии и Аргентины могут провести матч континентальных чемпионов, а КОНМЕБОЛ ведёт переговоры с УЕФА о проведении этой встречи.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв в финале турнира Бразилию со счётом 1:0. А сборная Италии стала чемпионом Европы, победив в финале Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. С 1984 по 1991 год он играл за итальянский "Наполи", с которым дважды стал чемпионом Италии и выиграл Кубок УЕФА.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403535
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  