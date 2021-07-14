Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 100.02 - 101.35

Телевизионная премия "Эмми" объявила номинантов 2021 года

125  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В США объявили номинантов ежегодной телевизионной премии "Эмми".

Лучший драматический сериал: "Пацаны" (Amazon), "Бриджертоны" (Netflix),"Корона" (Netflix), "Рассказ служанки" (Hulu),"Старна Лавкрафта" (HBO),"Мандалорец" (Disney+),"Поза" (FX), "Это мы" (NBC)

Лучший комедийный сериал: "Черноватый" (ABC),"Кобра Кай" (Netflix), "Эмили в Париже" (Netflix)

"Hacks" (HBO Max), "Бортпроводница" (HBO Max), "Метод Комински" (Netflix), "Pen15" (Hulu), "Тед Лассо" (Apple TV+)

Лучший мини-сериал:"Я могу уничтожить тебя" (HBO), "Мейр из Исттауна" (HBO), "Ход королевы" (Netflix), "Подземная железная дорога" (Amazon),"Ванда/Вижн" (Disney+)

Оливия Колман и Эмма Коррин, сыгравшие в "Короне" королеву Елизавету Вторую и леди Диану, номинированы в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале".

73-я церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.

"Эмми" (Emmy Award) - американская международная телевизионная премия, она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемонии вручения наград проводятся ежегодно с 1949-го. Золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках вручаются Академией телевизионных искусств и наук. Решение принимают около 23 тысяч ее членов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403538
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  