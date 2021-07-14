Телевизионная премия "Эмми" объявила номинантов 2021 года

В США объявили номинантов ежегодной телевизионной премии "Эмми".

Лучший драматический сериал: "Пацаны" (Amazon), "Бриджертоны" (Netflix),"Корона" (Netflix), "Рассказ служанки" (Hulu),"Старна Лавкрафта" (HBO),"Мандалорец" (Disney+),"Поза" (FX), "Это мы" (NBC)

Лучший комедийный сериал: "Черноватый" (ABC),"Кобра Кай" (Netflix), "Эмили в Париже" (Netflix)

"Hacks" (HBO Max), "Бортпроводница" (HBO Max), "Метод Комински" (Netflix), "Pen15" (Hulu), "Тед Лассо" (Apple TV+)

Лучший мини-сериал:"Я могу уничтожить тебя" (HBO), "Мейр из Исттауна" (HBO), "Ход королевы" (Netflix), "Подземная железная дорога" (Amazon),"Ванда/Вижн" (Disney+)

Оливия Колман и Эмма Коррин, сыгравшие в "Короне" королеву Елизавету Вторую и леди Диану, номинированы в категории "Лучшая актриса в драматическом сериале".

73-я церемония вручения наград состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе.

"Эмми" (Emmy Award) - американская международная телевизионная премия, она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемонии вручения наград проводятся ежегодно с 1949-го. Золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках вручаются Академией телевизионных искусств и наук. Решение принимают около 23 тысяч ее членов.