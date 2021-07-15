151 койка есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

151 свободное койко-место есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов 15 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данных свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 5;
Клиническом родильном доме №2 – 23;
Чуйской областной объединенной больнице – 2;
Национальном госпитале (ИОВ) – 10;
Национальном центре онкологии и гематологии – 1;
Республиканском центре наркологии – 14;
Военном госпитале – 3;
Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения – 61;
Национальном центре охраны материнства и детства – 32.