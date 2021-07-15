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Родителям напомнили об опасности для детей на каникулах

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники милиции предупреждают родителей о возможных несчастных случаях с детьми во время летних каникул.

"У детей много свободного времени, и к сожалению, в сводках чрезвычайных происшествий появляется информация о несчастных случаях, с участием ребенка. Причин много, результат один – серьезная угроза для жизни", - сообщает пресс-служба МВД.

Источником опасности могут быть: водоёмы, пожарная безопасность дома и на природе, соблюдение правил на дорогах, пребывание на солнце, места возле электрических подстанций, строительных объектов, железной дороги, общение с посторонними людьми, опасность экстремальных селфи и т.д.

Милиционеры также советуют интересоваться компьютерными играми, в которые играют дети и интернет-сайтами, которые они посещают.

"Доверяя, присматривайтесь, в каком состоянии возвращаются ваши дети домой, в порядке ли их самочувствие. Если вы видите, что поведение или настроение вашего ребенка резко изменилось без известной или видимой для вас причины, попытайтесь деликатно выяснить ее", - советуют сотрудники МВД.

МВД напоминает, что родители несут полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность своих детей. А также предупреждает, что любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за собой постановку на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

"Внимание, любовь и забота – лучшие средства для защиты вашего ребенка от возможной беды. И помните: ребенок всегда смотрит на вас. Поэтому пусть ваш пример соблюдения правил безопасности научит его и подарит ему здоровое, счастливое и безопасное детство", - говорится в сообщении МВД.

Телефоны экстренных служб:

  1. Служба 112 (круглосуточно) – 112;
  2. Пожарно-спасательная служба (круглосуточно) – 101;
  3. Милиция (круглосуточно) – 102;
  4. Скорая медицинская помощь (круглосуточно) – 103;
  5. Телефон доверия для детей (круглосуточно) – 111.


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URL: https://www.vb.kg/403559
Теги:
дети, Летние каникулы, МВД
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