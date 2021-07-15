Вакцинация от COVID-19 при аллергии. Кому прививаться, а кому - нет?!

Республиканский Штаб КР по COVID-19 предупреждает о том, что некоторым гражданам по состоянию здоровья вакцинироваться от коронавирусной инфекции нельзя. Есть свои особенности и при вакцинировании людей, страдающих аллергией.

- Если у человека в анамнезе были анафилактический шок или отек Квинке, то таким пациентам вакцинация не рекомендуется. Ведь это состояния, угрожающие жизни, они могут привести к летальному исходу, - пояснил в ходе брифинга директор Национального центра кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова Министерства здравоохранения и социального развития (МЗиСР) КР Акбай Сарыбаев.

А вот при пищевой аллергии вакцинирование против COVID-19 не противопоказано. В случае аллергической реакции на такие пищевые продукты, как белок или желток куриного яйца, противопоказаний для вакцинации против COVID-19 тоже нет. Но человеку обязательно нужно предупредить об этом лечащего врача и медперсонал. Однако, если при употреблении в пищу этих продуктов у человека случились анафилактический шок или отек Квинке, то вакцинацию все же делать не стоит.

Штаб Кыргызской Республики по COVID-19 также напоминает, что есть и другие противопоказания для вакцинации аллергиков. Это:

- обострение аллергического заболевания;

- наличие в прошлом у человека жизнеугрожающих аллергических реакций (анафилактический шок или отек Квинке);

- наличие гиперчувствительности к компонентам вакцины;

- наличие в прошлом гиперреактивности на любую другую вакцину;

- наличие сопутствующих заболеваний, в том числе хронических;

- возраст до 18 лет;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

- Вакцинация населения является одной из необходимых и эффективных мер в преодолении коронавирусной инфекции COVID-19, которая позволит быстрее выработать коллективный иммунитет и вернуться к доковидной жизни, - сказал Акбай Сарыбаев.

Он также отметил, что победить любую пандемию, в том числе коронавирусную, способна лишь масштабная прививочная кампания. Необходимо подойти к этому вопросу с большой ответственностью, уточнить у своего лечащего врача все возможные показания и противопоказания. Нужно знать, что аллергия не является запретом для вакцинации, но необходимо помнить о мерах предосторожности и существующих противопоказаниях.