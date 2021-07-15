"Манас Менеджменту" запретили отмену 15 бесплатных минут на парковке

Госагентство антимонопольного регулирования выдало предостережение ЗАО "Компания Манас Менеджмент" о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Ранее, появилась информация об отмене с 20 июля 2021 года бесплатных 15 минут нахождения в парковочной зоне аэропорта Манас.

В ходе изучения данного вопроса, Госагентством установлено, что в планируемом действии ЗАО "Компания Манас Менеджмент" усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке.

В связи с чем, на основании ст.18-1 Закона КР "О конкуренции" Госагентство выдало предостережение ЗАО "Компания Манас Менеджмент" о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства КР.