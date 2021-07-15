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Парада атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Токио не будет

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- Ренат Кольцов
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Организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от традиционного парада атлетов на церемонии открытия.Такое решение принято сегодня на совещании шефов миссий с участием Президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступает, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

"Цель каждого спортсмена – принять участие в Олимпийских играх, и ничто не должно помешать ему выйти на такой долгожданный старт в Токио", – подчеркнули в оргкомитете Токио-2020.

Остается открытым и вопрос с участием в церемонии флагоносцев. Этот вопрос в оргкомитете Олимпиады постараются решить в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/403593
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