Парада атлетов на церемонии открытия Олимпиады в Токио не будет

Организаторы Олимпиады в Токио решили отказаться от традиционного парада атлетов на церемонии открытия.Такое решение принято сегодня на совещании шефов миссий с участием Президента МОК Томаса Баха.

Отмечается, что оргкомитет и МОК выступает, в первую очередь, за сохранение здоровья атлетов. Ограничение числа участников церемонии открытия Олимпиады связано также с профилактикой распространения коронавируса.

"Цель каждого спортсмена – принять участие в Олимпийских играх, и ничто не должно помешать ему выйти на такой долгожданный старт в Токио", – подчеркнули в оргкомитете Токио-2020.

Остается открытым и вопрос с участием в церемонии флагоносцев. Этот вопрос в оргкомитете Олимпиады постараются решить в ближайшее время.