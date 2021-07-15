Пенсионер из Сахалина выиграл в лотерею 512 миллионов рублей

Обладатель выигрыша в 512 миллионов рублей в государственную лотерею "Спортлото "4 из 20", розыгрыш которой прошел 5 июля, нашелся, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе игры "Столото".

"Баснословную сумму выиграл строитель из Южно-Сахалинска Анатолий Ким. По счастливому стечению обстоятельств победитель находился в Москве и уже на следующий день смог приехать на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото" в сопровождении супруги", - рассказали организаторы.

Став мультимиллионером, победитель вспомнил о заветном желании юности: он хотел побывать во Франции и Италии. Внушительный выигрыш позволит осуществить давнюю мечту.

"Лет десять назад я услышал историю победителя, который выиграл в лотерею по-крупному. С тех пор и загорелся желанием пополнить ряды лотерейных счастливчиков. Ни на минуту не сомневался, что этот момент настанет", - рассказал победитель.

У Кима трое детей и пятеро внуков, поэтому самое важное для него - благополучие близких.

"Теперь я сделаю их жизнь гораздо комфортнее: дети приобретут жилье по своему вкусу, купят автомобили, отправятся в путешествия. Внуки получат достойное образование. Благодаря выигрышу обеспечу себе и жене финансовую подушку безопасности и обязательно передам часть средств на благотворительность", - добавил он.

До выхода на пенсию мужчина более 15 лет работал строителем. Они с супругой любят пешие прогулки, увлекаются рыбалкой.