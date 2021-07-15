Сход селевых потоков в Аксы. Семьи погибших получили материальную помощь

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной со сходом селевых потоков в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, находится под личным контролем Президента Кыргызской Республики. Семьям погибшим и пострадавших будет оказана необходимая помощь. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев сказал в ходе встречи с жителями Аксыйского района Джалал-Абадской области, сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

От имени Президента Кыргызской Республики он передал семье, где погибли сразу 6 человек, 1 млн сомов, 200 тыс. сомов – двум семьям погибших по 100 тыс. каждой.

Из резервного фонда главы кабмина семье, где погибли 6 человек, было выделено 300 тыс. сомов и по 50 тыс. сомов двум семьям, где также есть погибшие.

Айбек Джунушалиев выразил слова поддержки и соболезнования семьям погибших и отметил, что поиски пропавшего 5-летнего мальчика в селе Жаны-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области продолжаются.