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Прогноз погоды на 16 июля. Дожди в Бишкеке и в Чолпон-Ате

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- Ренат Кольцов
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16 июля в Бишкеке: Днем +28...+30 °C, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Ночью +16...+18°C, дождь.

В Чолпон - Ате: Днем +20 … +22°C, дождь. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Ночью +13...+15°C, дождь.

Биометеорологический прогноз:

Индекс метеочувствительности: Комфортные погодные условия для метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности: Есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.

Подготовлено по материалам: world-weather.ru, gov.meteo.kg


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URL: https://www.vb.kg/403597
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