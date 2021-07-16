163 койки есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

163 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 16 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 5;
Клиническом родильном доме №2 – 17;
Национальном центре кардиологии и терапии – 1;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 2;
Республиканском центре наркологии – 14;
Военном госпитале – 5;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 55;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 22;
Национальном центре охраны материнства и детства – 41;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 1.