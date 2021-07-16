163 койки есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

163 свободных койко-места есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 16 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 5;

Клиническом родильном доме №2 – 17;

Национальном центре кардиологии и терапии – 1;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 2;

Республиканском центре наркологии – 14;

Военном госпитале – 5;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 55;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 22;

Национальном центре охраны материнства и детства – 41;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 1.