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Восемь колледжей станут доступными для студентов с инвалидностью

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- Айжан Мамбеталиева
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В настоящее время в восьми колледжах страны ведутся ремонтные работы по созданию инклюзивной образовательной среды в рамках проекта Министерства образования и науки КР "Программа развития сектора: Навыки для инклюзивного роста". Проект поддержан Азиатским банком развития.

В зданиях и сооружениях центров передового опыта, которые формируются на базе восьми колледжей, проводится ремонт учебных классов и мастерских, лабораторий и помещений для препоодавателей. Создается современная инфрастуктура санузлов, мест отдыха, столовых, общежитий. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые хотели бы там учиться, создаются специальные санузлы, комнаты для проживания, устанавливаются подъемники.

Например, в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве идет реконструкция учебно-производственного комплекса, ремонт спортивного зала и столовой. А в колледже Жалал-Абадского государственного университета идет ремонт учебного корпуса и общежития.

В Кара-Балтинском технико-экономическом колледже и Индустриально-педагогическом колледже в Балыкчи начат ремонт учебных корпусов.

В Аграрном технико-экономическом колледже Нарынского государственного университета идет реконструкция учебно-производственного комплекса, который позволит студентам обучаться на рабочем месте, получать реальные практические навыки. Реконструкция учебно-производственного комплекса идет и в Индустриально-педагогическом колледже Ошского государственного университета. Новый учебный корпус и учебно-производственный комплекс уже сделали для учащихся Токмокского колледжа Кыргызского Национального агроэкономического университета им.К.Скрябина. В Кызыл-Кийском горно-техническом колледже инноваций и экономики им.Т.Кулатова идет ремонт учебно-производственного комплекса и учебного корпуса, в котором будут столовая и общежитие.

После завершение строительных работ учебно-производственные комплексы будут укомплектованы современным оборудованием по специальностям, приоритетным для каждой области.

Общая сумма выполняемых работ составляет 210 348 720,29 сомов. В рамках проекта эти колледжи были оснащены компьютерным и офисным оборудованием, а также бытовой техникой для общежитий.


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URL: https://www.vb.kg/403616
Теги:
инвалиды, образование, Министерство образования
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