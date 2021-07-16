На 86-м году ушел из жизни народный учитель КР Мукаш Базаркулов

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики сообщил, что 16 июля 2021 года на 86-м году ушел из жизни народный учитель Кыргызской Республики, видный государственный и партийный деятель Кыргызской Республики Базаркулов Мукаш Базаркулович.

Базаркулов Мукаш родился 5 июня 1935 года в селе Саз, Ак-Талинского района Нарынской области.

В 1955 году окончил Педагогический институт, в 1962 году – филологический факультет Кыргызского государственного университета им. 50-летия СССР.

Базаркулов Мукаш начал свою трудовую деятельность в 1955 году и прошел путь от учителя средней школы до министра народного образования Киргизской ССР.

С 1965 года он занимался партийной работой: был заведующим организационным отделом Ак-Талинского райкома партии, в 1968-1970 годы – инспектором ЦК Компартии Киргизии, с 1971 по 1979 годы – вторым, затем первым секретарем Таласского райкома партии.

В 1979 году был назначен на должность министра просвещения Киргизской ССР, а в 1988 году – на должность министра народного образования Киргизской ССР, с 1991 по 2006 годы работал начальником Чуйского областного управления образования.

Возглавляя Министерство народного образования Киргизской ССР в течение 12 лет, Базаркулов Мукаш проводил целенаправленную работу по совершенствованию содержания школьного образования, распространению передовой мысли и практики, обеспечению школ учительскими кадрами и укреплению учебно-материальной базы образовательных организаций.

В бытность его министром народного образования Киргизской ССР было построено 452 школы на 348 000 ученических мест и 379 детских садов вместимостью 64 000 детей.

Базаркулов Мукаш умело сочетал воспитательно-педагогическую работу с общественно-политической деятельностью.

Он завоевал доверие народа и неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Базаркулов Мукаш будучи депутатом принимал активное участие в принятии законов по укреплению основ суверенного государства. Как член Конституционной комиссии он внес большой вклад в принятие первой Конституции Кыргызстана в 1993 году.

В 1994 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Кыргызской Республики", а в 2005 году – почетное звание "Народный учитель Кыргызской Республики", в 2000 году награжден медалью "Даӊк".

Светлая память о Мукаше Базаркулове навсегда останется в памяти народа, в сердцах каждого из нас.

Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

С.Н. Жапаров, Т.Т. Мамытов, У.А. Марипов, С.С. Касмамбетов, Н.Ж. Бакирова, Р.И. Отунбаева, С.Ш. Жээнбеков, А.К. Касымалиева, Н.О. Сыдыгалиев, Ж.К. Бакашова,О.М Бакиров, Ж.К. Турускулов, М.К. Алимбеков,Б.Э. Торобаев, А.Т. Сулайманов, Ш.И. Абдылдаев,Г.С. Молдобекова, Ч.А. Абыкеев, М.О. Букуев, А.К. Капаев, Р.А. Сабиров, Б.Д. Купешев, Г.Дж. Байтерек, А.А. Акматалиев, Ж. Акималиев, Ж. Акималиев,К. Асанов, Д. Берикбаев, К. Осмонбетов, А. Жайнаков, К. Исаев,Б. Исаков, А. Сманбаев, Ж.Ж. Жанузаков, Т.С. Саякбаева,С.А. Ашимбаев, Ж.К. Жапаров и др.