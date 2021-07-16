Число жертв наводнения на западе Германии превысило 100 человек

Как сообщает журнал Bild, число погибших в результате крупного наводнения в Германии выросло до 103 человек. Без вести пропавшими числятся 1,3 тыс. человек. Метеослужба Германии прогнозируют новые дожди.

Жертвами наводнения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия стали 43 человека, еще 60 человек - в Рейнланд-Пфальце. Министр внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц назвал происходящее катастрофой. "Из подвалов уходит вода, и мы постоянно находим новых погибших. Так что я даже не могу подумать, что нас ждет в конечном итоге",- добавил он.

Сообщается, что из-за наводнения частично обрушился автобан A1, который проходит через всю Германию. В районе Эрфтштадт-Блессема 40-метровый участок дороги упал в реку. В момент обрушения на мосту не было автомобилей.

Проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии на этой неделе. Из-за ливней вышли из берегов притоки Рейна Ар и Мозель, а также несколько небольших рек. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет назвал произошедшее "наводнением исторического масштаба. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Германии возможны новые дожди, например, 17-18 июля непогода возможна на юго-востоке Баварии.