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В Россию не пустили 390 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана и Казахстана

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- ВБ
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Более 390 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана и Казахстана не пустили в Россию, пишет "Акчабар".

Так, с 5 по 13 июля 2021 года не допущен ввоз 280 тонн арбузов, 40 тонн лука репчатого, 40 тонн фруктов и 30 тонн другой продукции с высоким фитосанитарным риском.

Ведомство отмечает, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

"Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/403661
Теги:
торговля, Кыргызстан, Россельхознадзор
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