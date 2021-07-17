В Россию не пустили 390 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана и Казахстана

Более 390 тонн сельхозпродукции из Кыргызстана и Казахстана не пустили в Россию, пишет "Акчабар".

Так, с 5 по 13 июля 2021 года не допущен ввоз 280 тонн арбузов, 40 тонн лука репчатого, 40 тонн фруктов и 30 тонн другой продукции с высоким фитосанитарным риском.

Ведомство отмечает, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

"Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, был запрещен. Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.