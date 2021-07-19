Кыргызстанцы примут участие в культурном форуме в Петербурге

Санкт-Петербургский международный культурный форум, уже девятый по счету, пройдет в нынешнем году с 11 по 13 ноября. На него приглашаются представители различных стран, включая Кыргызстан, делегации из которого ранее уже участвовали в таком событии.

Организаторы форума: Правительство и Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Как отмечают в оргкомитете, этот форум - центральное событие культурной жизни страны. И представляет из себя международную площадку для встреч, открытого диалога и обмена опытом между специалистами в области культуры и культурной политики, представителями государственной власти, политиками и бизнесменами разных стран.

Среди главных целей форума - развитие международного сотрудничества в сфере культуры; поддержка культурных инициатив; обеспечение максимальной доступности культурных и духовных ценностей; приобщение подрастающего поколения к наследию мировой и отечественной культуры; позиционирование Санкт-Петербурга как одной из "культурных столиц" мира.

В этому году форум будет посвящен теме культурных кодов новой реальности. "Пандемия подвергла серьезному испытанию нашу привычную жизнь. Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом", - заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

В рамках дискуссионных площадок планируется обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.

Основная программа Форума в дни его проведения развивается в трех направлениях: Профессиональный поток, Общественный поток и Фестивальная программа.

Профессиональный поток включает мероприятия 14 секций, каждая из которых охватывает одну из областей культурной деятельности, тематические треки, события Деловой площадки, мероприятия стран-гостей и стран со специальной программой, официальные мероприятия, церемонии подписания соглашений и вручения премий. Общественный поток - это дискуссии и лекции для широкой аудитории, спектакли, концерты, выставки и другие события. Фестивальная программа предусматривает многочисленные премьеры и культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.

Восьмой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Его участниками стали 40 358 человек, программа включала 415 мероприятий, прошедших на 95 площадках.