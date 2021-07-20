Почему застройщики в Бишкеке зарятся на детские и спортивные площадки?

Горожане активно откликнулись на нашу публикацию, которая освещала состояние спортивных площадок, принадлежащих школам. Бишкекчане попросили также затронуть тему спортгородков, которые, пусть и в маленьком количестве, но все же сохранились в жилых дворах. Именно они часто становятся объектами споров между строительными компаниями и местными жителями. Последние считают виноватой в этом мэрию. Но только ли на чиновниках лежит вина?

Напомним, наша прошлая статья рассказывала об ужасном состоянии большинства школьных спортивных площадок, часть из которых недоступна для горожан из-за установленных по их периметру ограждений. Хотя при небольших вложениях можно было бы вдохнуть жизнь в эти объекты, что самым благоприятным образом отразилось бы на развитии массового спорта и физкультуры. Подробнее читайте в прикрепленной ссылке.

Но в некоторых частях города, к большому удивлению, сохранились еще и внутридворовые спортивные и детские площадки. Те, на месте которых еще не устроили парковки сами местные жители и не возвели очередные "элитки" или торговые центры строительные компании. Конечно, их количество в несколько раз меньше, чем в советское время, а состояние требует отдельного разговора, но сохранилось самое главное – земля. И пока она не стала собственностью многочисленных застройщиков, нужно привести ее в надлежащий вид.

Корреспонденты VB.KG посетили несколько таких объектов в центре и южных микрорайонах. На каждый из них хотя бы раз, но зарились стройфирмы, что приводило к громким скандалам.

И первый из них находится прямо возле нашей редакции на улице Усенбаева. Это сдвоенная площадка, где можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Причем довольно часто это и происходит, когда местная детвора гоняет мяч. А иной раз даже иностранные студенты устраивают довольно зрелищные игры в лапту.

Вот только непонятно, как все эти люди умудряются там не покалечиться, ведь асфальт настолько кривой, что по нему сложно просто ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать. Инвентарь тоже в ужасном состоянии. Хотя его как такового и нет.

При этом даже не вооруженным глазом видно, что здесь можно построить хороших размеров "элитку" и квартиры в ней разлетятся как горячие пирожки. Центр города как никак. И это место уже многократно привлекало внимание бизнесменов. Впрочем не мудрено, ведь из-за своего состояния оно кажется заброшенным.

- Мэрия специально не занимается подобными объектами, чтобы довести их до разрушения, а затем продать, - высказали корреспондентам VB.KG свое мнение местные жители. – Таким образом многие площадки и оказались застроенными. А ведь в наших дворах полно детей. Часть из них и так здесь играет, не смотря на разруху. Но было бы еще больше детворы.

Горожане безусловно правы. Поменять покрытие площадок по силам только муниципалитету. А вот содержать свой собственный спортивный уголок в чистоте могли бы и сами местные. И для этого не надо титанических усилий или финансовых вложений. Достаточно просто не мусорить. На фотографиях прекрасно видно, что спортгородок является и курилкой, и столовой, и пивной. И большую часть отходов, скорее всего, оставляют явно не случайные прохожие. Кто будет идти из соседнего микрорайона, чтобы покурить на лавочке на территории разбитого баскетбольного поля? Сомнительное удовольствие.

Естественно, увидев это безобразие любой человек предположит, что площадка заброшена. А раз так, то пусть тут появится дом, чего добру зря пропадать.

Следующим объектом является футбольное поле в 6 микрорайоне. То самое, из-за которого относительно недавно разгорелся серьезный скандал, когда на его месте строительная компания вознамерилась поднять многоэтажный дом. Тогда "Вечерний Бишкек" в числе других СМИ встал на защиту площадки. И мы и впредь будем поддерживать горожан. Но.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять - за ним никто не следит. Тот же самый мусор, сломанные скамейки. А возле тех, где сиденья целые, накидана куча окурков и бутылок. При этом по следам видно, что здесь постоянно играют дети. Вот такое вот совмещение.

Хотя если бы все те многочисленные защитники из числа местных жителей, которые выходили на митинг против бизнесменов, сбросились по 50-100 сомов, то на эти деньги можно было починить все лавочки, поставить урны, купить сетки для футбольных ворот и даже покрасить все это дело. Везде развесить объявления что мусорить запрещено. Работы максимум на день.

После такого рестайлинга площадка кардинально бы поменяла свой внешний вид. И любой застройщик уже бы хорошо подумал прежде, чем совать сюда свой нос. А там можно было бы дожать мэрию, чтобы сделала наружное освещение, установила видеокамеры и положила нормальное покрытие на поле. Уже был бы серьезный аргумент при разговоре с чиновниками – мол, мы сделали, что смогли, теперь вы включайтесь.

Футбольная площадка в микрорайоне "Асанбай", на пересечении Токомбаева и Сухэ Батора, пала жертвой во время нашествия строителей. Ведь раньше она была на месте соседствующего с ней торгового и бизнес-центра. Это произошло более десяти лет назад. И тогда местные жители не смогли отстоять первоначальный объект. Благо, застройщик соорудил новый.

Но, увы, его тоже нельзя назвать "живым". Мусора здесь поменьше, но общая неухоженность точно такая же, как и на всех перечисленных площадках. Хотя, опять же, видно, что здесь постоянно играет детвора.

Ну а почему до сих пор не построен дом или магазин на месте поля в 5 микрорайоне, на улице Юнусалиева, большая загадка. Ведь оно загажено точно также, как и первый номер в нашем списке. А его месторасположение так и манит бизнесменов открыть тут что-нибудь торговое. И они гарантированно это сделают, если местные не начнут шевелиться. Причем как сами, так и напрягать столичную мэрию письменными жалобами.

Ума надо дать и спортгородку в 3-м микрорайоне. Набор пожеланий все тот же – нормальное покрытие, обновленный инвентарь, освещение, урны, скамейки, камеры видеонаблюдения. Хотя здесь мусора меньше всего, видно, что местные следят. Да и бассейн на территории площадки работает.

А напоследок фотографии детской площадки в 4 микрорайоне. И весь этот свинарник устроили жильцы близлежащих домов, чьи дети здесь и играют. Это показатель отношения горожан к общественному имуществу. Они даже не мусорить не могут, не говоря уже о том, чтобы покрасить или починить.

Вкупе с наплевательским отношением мэрии это и приводит к тому, что спортплощадки постоянно становятся объектами споров со стройкомпаниями. Горожанам нужно проявить активность, элементарно убирать мусор и заваливать муниципалитет письмами с требованиями привести все подобные объекты в надлежащий вид. Потому что только так их можно сохранить.