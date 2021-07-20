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Турция требует выдачи пособников Гюлена от 109 стран мира

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- Анвар Ажиев
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Министерство юстиции Турции за последние 5 лет направило запросы на экстрадицию 1022 лиц, причастных к террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), пишет Anadolu.

Анкара неоднократно обращалась к Вашингтону с требованием выдачи главаря ФЕТО Фетхуллаха Гюлена и семи других членов преступной организации, которые проходят по 27 уголовным делам в Турции. Гюлен ныне проживает в штате Пенсильвания, окруженный соратниками.

В Минюсте Турции сообщили, что после предотвращения попытки переворота 2016 года 121 пособник Гюлена был передан Турции правоохранительными органами 28 стран. Последним в списке государств, поддержавших борьбу с организацией Гюлена, стал Алжир. Из африканской страны в Турцию были доставлены три члена ФЕТО.

Соединенные Штаты, как и страны Евросоюза, пока отказывают в экстрадиции гюленовцев.


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URL: https://www.vb.kg/403730
Теги:
США, Турция, Фетхуллах Гюлен
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