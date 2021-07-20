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На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв

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- Александра Василькова
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На одном из заводов Китая в провинции Хэнань в центральной части страны произошёл мощный взрыв. В

зрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Пока не уточняется, о каком именно заводе идёт речь. Сообщений о жертвах и пострадавших в результате инцидента не поступало.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, что после взрыва в небе появился огненный гриб, а с места происшествия вверх поднимается огромный столб плотного белого дыма.

Источник: life.ru


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URL: https://www.vb.kg/403741
Теги:
взрыв, Китай
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