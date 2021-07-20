Ученым удалось перевести мозговые импульсы в речь

Калифорнийские ученые научились переводить в речь импульсы мозга людей, потерявших способность разговаривать, пишет РБК.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) опубликовали исследование, результатом которого стало создание "речевого нейропротеза". Данный аппарат позволяет людям с обширным параличом общаться предложениями, переводя сигналы из мозга в текст на экране компьютера. Разработанное устройство позволило впервые успешно декодировать целые слова на основе мозговых импульсов человека, не способного говорить из-за паралича.

Тестирование результатов проходило с участием пациента-добровольца, который лишился возможности говорить из-за обширного паралича. На поверхности его мозга исследователи установили электроды, а нейронную активность при намерении произнести слова анализировал специальный компьютер. Таким образом устройство научилось различать 50 слов, из которых можно составить более 1000 предложений.

Средняя скорость распознавания речи "речевым нейропротезом" составляет 15,2 слова в минуту, - намного быстрее, чем у альтернативных синтезаторов речи.

Данная разработка - абсолютный прорыв на рынке синтезаторов речи. Основное достижение исследователей - создание устройства, которое способно расшифровывать сигналы непосредственно из мозга.

"Впервые мы можем генерировать полноценные предложения, основываясь только на мозговой активности человека. Это доказывает, что с помощью доступных технологий мы сможем создать устройство, которое сможет помочь пациентам, потерявшим речь", - отмечает Эдвард Чанг, профессор неврологической хирургии в UCSF.

Технология обещает изменить жизнь людей, которые полагаются на мучительно медленные методы общения, которые делают невозможным повседневный разговор. Синтезаторы речи, подобные тому, который использовал Стивен Хокинг, обычно расшифровывают слова по буквам с помощью движений глаз или лицевых мышц. Они позволяют произносить около восьми слов в минуту, таким образом, "речевой нейропротез" безусловно выигрывает у них в скорости воспроизведения речи.

В будущем данное устройство вернет возможность общаться людям, потерявшим голос как из-за паралича, так и из-за других заболеваний, таких как рак горла, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз.