Дорожные работы на улице Туголбай Ата остановились. Горожане раздражены

Китайские подрядчики остановили все дорожные работы на улице Туголбай Ата. При этом полностью готова лишь третья часть дороги. Жители близлежащих домов возмущены таким отношением со стороны строителей.

Ремонт на улице Туголбай Ата проводится в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее реконструируют на отрезке от Ибраимова до Орозбекова. И треть дороги от Ибраимова до Абдрахманова уже полностью завершена. Здесь обновили тротуары, ирригацию и даже нанесли дорожную разметку. Выглядит все это просто прекрасно.

Даже уже нашелся один автохам из числа местных жителей, который решил, что пешеходную дорожку с северной стороны проезжей части сделали специально для того, чтобы он мог парковать там свое четырехколесное корыто. Причем, как рассказали другие жильцы, он делает это ежедневно.

Возвращаясь к ремонту улицы, западнее моста через Абдрахманова картина уже не такая радостная. На нем заканчивается не только разметка, но и второй слой асфальта. То есть отрезок от моста до Тыныстанова закатан только на один раз. При этом оба тротуара полностью завершены также до бывшей Краснооктябрьской.

Отсюда возникает резонный вопрос – почему нельзя было доделать этот маленький кусочек проезжей части и уже окончательно открыть весь отрезок от Ибраимова до Тыныстанова для проезда автотранспорта? Наверное, ответ на него не смогут дать даже сами строители.

Ну а еще западнее, вплоть до Орозбекова, за последние несколько недель мало что изменилось. Даже земляные работы остались практически на том же уровне, что и были. Изменения минимальные. Для сравнения можно посмотреть наш предыдущий обзор, сделанный 1 июня, полтора месяца назад.

При этом на магистрали вообще отсутствует какая-либо специальная техника и рабочий персонал. Надо полагать, что их перебросили на другой объект. Из этого можно сделать лишь один вывод – Туголбай Ата тоже превратилась в китайский долгострой, как и несколько других магистралей, ремонтируемых подрядчиками из Поднебесной.

- Старая дорога была, конечно, в ужасном состоянии, - рассказали нашим корреспондентам жители многоэтажных домов, расположенных на Туголбай Ата от Раззакова до Орозбекова. – Но строители сделали еще хуже – перекопали и бросили. Мы уже давно не видим, чтобы проводились какие-то работы.

В общем, делать прогнозы относительно завершения ремонта дело неблагодарное. Но быстро это точно не случится.

Напомним, в столице реализуется вторая фаза масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново.

Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.