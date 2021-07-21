В Узбекистане студент через Telegram крал деньги с пластиковых карт

Сотрудники правоохранительных органов задержали студента, который через Telegram крал деньги с пластиковых карт узбекистанцев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"12 июля с заявлением в органы внутренних дел обратился житель Папского района 1990 года рождения. Он рассказал, что в мессенджере Telegram получил сообщение о выигрыше 500 тысяч сумов. Позже с ним через бот связался человек, попросивший предоставить данные пластиковой карты, куда будут перечисляться деньги, а также пин-код, который был выслан на его номер телефона", – отметили в МВД.

Позже пострадавший узнал, что с его карты пропали 1,5 миллиона сумов.

В ходе расследования выяснилось, что житель Риштанского района Ферганской области, студент Ферганского государственного университета 1999 года рождения, уже осужденный в этом году за мошенничество и приговоренный к трем годам исправительных работ, создал в Telegram фейковый бот "Агробанк инфо", через который и осуществлял мошеннические действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса.