Погода
$ 84.52 - 84.77
€ 99.12 - 100.62

Задержаны двое подростков, подозревающихся в целой серии магазинных краж

86  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проведения рейдовых мероприятий под наименованием "Вор" задержаны двое несовершеннолетних. Подростков подозревают в целой серии магазинных краж, совершенных на территории Сокулукского района и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В конце июня этого года из касс нескольких торговых павильонов, расположенных в Сокулукском районе, в ночное время были похищены денежные средства и продукты питания на общую сумму более 60 тысяч сомов. Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статьей 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Начато досудебное производство. На данный момент имеется уже три заявления от пострадавших владельцев торговых павильонов.

В рамках проведения рейдовых мероприятий под наименованием "Вор" сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений были установлены и доставлены в ОВД района 17-летний К.И. и 14-летний К.А.

Сотрудники милиции проверяют причастность вышеуказанных лиц и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Сокулукского района и Чуйской области. Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403785
Теги:
ГУВД, кража, несовершеннолетние
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  