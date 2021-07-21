Задержаны двое подростков, подозревающихся в целой серии магазинных краж

В рамках проведения рейдовых мероприятий под наименованием "Вор" задержаны двое несовершеннолетних. Подростков подозревают в целой серии магазинных краж, совершенных на территории Сокулукского района и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В конце июня этого года из касс нескольких торговых павильонов, расположенных в Сокулукском районе, в ночное время были похищены денежные средства и продукты питания на общую сумму более 60 тысяч сомов. Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статьей 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Начато досудебное производство. На данный момент имеется уже три заявления от пострадавших владельцев торговых павильонов.

В рамках проведения рейдовых мероприятий под наименованием "Вор" сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений были установлены и доставлены в ОВД района 17-летний К.И. и 14-летний К.А.

Сотрудники милиции проверяют причастность вышеуказанных лиц и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Сокулукского района и Чуйской области. Досудебное производство продолжается.