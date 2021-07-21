Традиционное жилище кочевников по достоинству оценили в Пакистане

В посольстве Кыргызской Республики в Пакистане состоялась презентация традиционного жилища кочевников – юрты. Событие прошло в рамках празднования 30-летия независимости нашей страны, отмечаемого в нынешнем году. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

На торжественное мероприятие были приглашены представители дипкорпуса, деловых кругов Пакистана, средств массовой информации и кыргызской диаспоры в Пакистане.

Посол нашей Республики Эрик Бейшембиев рассказал собравшимся об устройстве традиционного жилища кочевников, его внутреннем убранстве, а также отметил глубокое символическое значение юрты для кыргызского народа. Глава дипмиссии напомнил о туристическом потенциале своей страны, популярности эко-туризма и пригласил гостей презентации посетить Кыргызстан.