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Традиционное жилище кочевников по достоинству оценили в Пакистане

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- Анастасия Карелина
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В посольстве Кыргызской Республики в Пакистане состоялась презентация традиционного жилища кочевников – юрты. Событие прошло в рамках празднования 30-летия независимости нашей страны, отмечаемого в нынешнем году. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

На торжественное мероприятие были приглашены представители дипкорпуса, деловых кругов Пакистана, средств массовой информации и кыргызской диаспоры в Пакистане.

Посол нашей Республики Эрик Бейшембиев рассказал собравшимся об устройстве традиционного жилища кочевников, его внутреннем убранстве, а также отметил глубокое символическое значение юрты для кыргызского народа. Глава дипмиссии напомнил о туристическом потенциале своей страны, популярности эко-туризма и пригласил гостей презентации посетить Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/403795
Теги:
МИД, Пакистан, посольство, туризм, диаспора
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