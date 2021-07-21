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Побережье Азовского моря атаковали гигантские медузы

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- Анастасия Карелина
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Отдыхающих на побережье Азовского моря туристов изрядно напугали гигантские медузы. Об этом, ссылаясь на документальные материалы очевидцев, пишет "Комсомольская правда".

Люди снимают многочисленных морских обитателей, выкладывают свои фото и видео в Интернете. Некоторых туристов огромных размеров медузы напугали так, что они даже боятся заходить в воду.

"Вода в море жжет тело. Такое ощущение, что искупался в йоде", - сокрушаются отдыхающие.

Наибольшее количество медуз было замечено в станице Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Отмечается, что самые крупные особи достигали в диаметре 40 сантиметров.

По словам экспертов, в Азовском море в настоящее время обитает два вида медуз: корнеты и аурелии. Первые считаются более опасными. К ним вообще лучше не приближаться. А вот вторые людям не угрожают. Правда, если человек, страдает аллергией, то ему также стоит избегать встречи с этими морскими обитателями.

Эксперты считают, что в ближайшее время наплывы медуз в море продолжатся. Исчезнут же они лишь в конце сентября или октябре, когда вода станет холодной.


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URL: https://www.vb.kg/403800
Теги:
Россия, туризм
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