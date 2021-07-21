Побережье Азовского моря атаковали гигантские медузы

Отдыхающих на побережье Азовского моря туристов изрядно напугали гигантские медузы. Об этом, ссылаясь на документальные материалы очевидцев, пишет "Комсомольская правда".

Люди снимают многочисленных морских обитателей, выкладывают свои фото и видео в Интернете. Некоторых туристов огромных размеров медузы напугали так, что они даже боятся заходить в воду.

"Вода в море жжет тело. Такое ощущение, что искупался в йоде", - сокрушаются отдыхающие.

Наибольшее количество медуз было замечено в станице Голубицкой Темрюкского района и Должанской Ейского района. Отмечается, что самые крупные особи достигали в диаметре 40 сантиметров.

По словам экспертов, в Азовском море в настоящее время обитает два вида медуз: корнеты и аурелии. Первые считаются более опасными. К ним вообще лучше не приближаться. А вот вторые людям не угрожают. Правда, если человек, страдает аллергией, то ему также стоит избегать встречи с этими морскими обитателями.

Эксперты считают, что в ближайшее время наплывы медуз в море продолжатся. Исчезнут же они лишь в конце сентября или октябре, когда вода станет холодной.