В Московском регионе снова подрались мигранты из Центральной Азии

Около 20 мигрантов устроили массовую драку со стрельбой во дворе жилого дома в подмосковном городе Апрелевка. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечается, предварительно установлено, что участниками конфликта, происшедшего в ночь на 18 июля, стали мигранты из Центральной Азии, в ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба. В результате повреждено несколько припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители вызвали полицию.

"Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции четверо участников конфликта, у одного из которых изъят травматический пистолет, предположительно из которого производились выстрелы. По данному факту Следственным Управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - прокомментировали в Главном управлении МВД по Московской области.

По словам начальника пресс-службы этого ГУ Татьяны Петровой, "проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников конфликта".

Эта драка между мигрантами уже стала третьей за минувшую неделю на территории Московского региона. В первой по счету, происшедшей в ночь на 13 июля в Москве, у метро "Кузьминки", приняло участие участием около 200 человек – приезжие из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В итоге нескольких молодых людей, получивших ранения, в том числе ножевые, пришлось госпитализировать. Полицейские задержали 103 человека, в отношении них составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране. Кроме того, возбуждено уголовное дело по той же статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Часть участников драки находится под административным арестом, ряду участников грозит выдворение из России.

А 14 июля появилась информация о том, что не менее десяти мигрантов из Центральной Азии устроили массовую драку в подмосковном Одинцове. Правда, к моменту прибытия полицейских все успели скрыться.

"В ночь на 14 июля в полицию поступило два сообщения о драке на Кутузовской улице в Одинцове. Сотрудники полиции выезжали на место, но ничего обнаружено не было. По данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.