В Подмосковье обнаружили тела двух мужчин, один из них – кыргызстанец

В подмосковном городе Раменское обнаружены тела двух мужчин, один из которых – уроженец Кыргызстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области и в территориальном отделе полиции.

Тела найдены на складе фармацевтической компании. Информация о страшной находке поступила в полицию 19 июля в 16:50. На теле одного из убитых, 40-летнего Лилиана Чоту, зафиксировано пять резаных ран грудной клетки и брюшной полости, резаная рана шеи, резаная рана левой стороны лица от носа до уха.

Второй мужчина - Атынбек Айбашов, 1965 года рождения, уроженец Кыргызстана – как заявлено, покончил жизнь самоубийством. Рядом с ним была обнаружена предсмертная записка на каракалпакском языке (распространен преимущественно в Узбекистане, а также в районах Афганистана и Казахстана).

При переводе записки было установлено, что Чоту оскорблял и провоцировал Айбашова, дважды пытался напасть с ножом. После этого сам Айбашов взял нож, убил противника и покончил с собой.

По данным источников, оба мужчины были зарегистрированы в Московской области, фактически проживали по адресу места происшествия в Раменском. Место проживания им предоставил их знакомый, уроженец Узбекистана, который работает в данной фирме сторожем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").