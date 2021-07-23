Как не стать жертвой карманников?! Практические советы от МВД

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики просит граждан быть бдительными. Уберечь свое имущество от воров-карманников можно, но нужно быть внимательными и соблюдать простые правила.

В переполненном общественном транспорте, в магазинах или других многолюдных местах, человек, желающий завладеть вашим имуществом, начинает толкаться, как бы случайно. Потенциальная жертва кражи не обращает на это внимания, а преступник тем временем запускает руку в чужой карман или сумочку. Все происходит практически молниеносно.

Как правило, добычей карманников становятся кошельки с деньгами, пластиковыми карточками, мобильные телефоны. Последние сразу же сбываются.

Конечно, все ситуации предусмотреть нереально. Дать советы на все случаи жизни тоже. Но есть несколько правил, соблюдая которые, вы можете сохранить свои вещи, средства и нервы.

- внимательно следите за вашими карманами и сумками;

- когда вы стоите, прижимайте сумку к себе, когда сидите - ставьте на колени перед собой;

- никогда не кладите бумажник, мобильный телефон или другие ценные вещи в задние карманы брюк;

- для хранения денег и мобильников используйте внутренние карманы с застежкой;

- не пересчитывайте наличность в своем кошельке публично;

- носите документы и деньги по отдельности;

- для оплаты проезда готовьте деньги заранее;

- старайтесь не засыпать в транспорте.

Если вы все-таки пострадали, незамедлительно обращайтесь в милицию по телефону: 102.

Если вы стали свидетелем преступления, также позвоните на номеру 102 и сообщите о случившемся.