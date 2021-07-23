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С 25 июля въехать в РФ теперь можно только с результатами ПЦР-теста

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- Александра Василькова
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С 25 июля 2021 года гражданам КР при въезде на территорию РФ необходимо будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-анализа с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". . Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Это требование для иностранных граждан, въезжающих в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ. установлено распоряжением российского правительства от 20 июля 2021 года.

Анализ должен быть проведен не ранее чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Исключение сделано для лиц, въезжающих в Россию из третьих государств через территории государств - членов ЕАЭС транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата ПЦР-анализа, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в РФ.

С 1 сентября 2021 года приложение станет обязательным для иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Отмечается, что ПЦР-тесты для выезжающих за пределы КР проводят две государственные лаборатории: Национальная вирусологическая референс-лаборатория в городе Бишкек и Субнациональная вирусологическая лаборатория в городе Ош, а также частные лаборатории, подключенные к информационной системе "Путешествую без COVID-19".


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URL: https://www.vb.kg/403894
Теги:
Россия, ЕАЭС, путешествия, коронавирус, COVID-19, COVID
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