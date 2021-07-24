Опять двойка. В Узбекистане чиновникам будут выставлять оценки

В Узбекистане появится система оценки работы руководящих сотрудников министерств и ведомств, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Рейтинговая система пока затронет заместителей руководителей органов государственного управления и хозяйственных объединений. Чиновники будут получать следующие оценки за свою работу:

менее 70 процентов – "неудовлетворительно" от 71 до 90 процентов – "удовлетворительно" от 91 до 99 процентов – "хорошо" 100 процентов и выше – "отлично" (не совсем понятно, как может быть выше 100 процентов при 100-процентной шкале – прим. редакции).

Данные оценки будут в конце каждого квартала направляться в Кабмин и президенту. В зависимости от результатов, чиновников планируется либо поощрять, либо привлекать к дисциплинарной ответственности. Что это за ответственность, пока не понятно.

Мы бы со своей стороны предложили лишать их зарплаты и забирать служебные авто, пусть с народом в автобусе поездят.