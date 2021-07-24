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Опять двойка. В Узбекистане чиновникам будут выставлять оценки

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В Узбекистане появится система оценки работы руководящих сотрудников министерств и ведомств, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Рейтинговая система пока затронет заместителей руководителей органов государственного управления и хозяйственных объединений. Чиновники будут получать следующие оценки за свою работу:

  1. менее 70 процентов – "неудовлетворительно"
  2. от 71 до 90 процентов – "удовлетворительно"
  3. от 91 до 99 процентов – "хорошо"
  4. 100 процентов и выше – "отлично" (не совсем понятно, как может быть выше 100 процентов при 100-процентной шкале – прим. редакции).

Данные оценки будут в конце каждого квартала направляться в Кабмин и президенту. В зависимости от результатов, чиновников планируется либо поощрять, либо привлекать к дисциплинарной ответственности. Что это за ответственность, пока не понятно.

Мы бы со своей стороны предложили лишать их зарплаты и забирать служебные авто, пусть с народом в автобусе поездят.


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URL: https://www.vb.kg/403905
Теги:
Узбекистан, чиновник
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