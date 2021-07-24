Опять двойка. В Узбекистане чиновникам будут выставлять оценки

В Узбекистане появится система оценки работы руководящих сотрудников министерств и ведомств, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.
Рейтинговая система пока затронет заместителей руководителей органов государственного управления и хозяйственных объединений. Чиновники будут получать следующие оценки за свою работу:
Данные оценки будут в конце каждого квартала направляться в Кабмин и президенту. В зависимости от результатов, чиновников планируется либо поощрять, либо привлекать к дисциплинарной ответственности. Что это за ответственность, пока не понятно.
Мы бы со своей стороны предложили лишать их зарплаты и забирать служебные авто, пусть с народом в автобусе поездят.