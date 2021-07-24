Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Сегодня, 24 июля, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе беседы Президент Садыр Жапаров тепло поздравил Президента Узбекистана с Днем рождения, пожелал ему неиссякаемой энергии, а также успехов в делах, направленных на развитие и процветание Узбекистана.

Глава государства особо подчеркнул, что под руководством Шавката Мирзиёева в Республике Узбекистан происходят значительные преобразования, направленные на повышение уровня жизни населения и обеспечение высоких темпов экономического роста.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что потенциал сотрудничества между братскими странами Кыргызстаном и Узбекистаном высок и в целях дальнейшего наращивания всего комплекса двустороннего взаимодействия, Глава государства пригласил Президента Шавката Мирзиёева посетить Кыргызскую Республику с Государственным визитом в ближайшее удобное для него время.