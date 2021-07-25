В РУз госорганам запретят требовать у населения свыше десятка документов

В Узбекистане с 1 января 2022 года госорганам запретят требовать у населения свыше десятка различных документов, среди которых, например, аттестаты, справки о зарплате, свидетельство о госрегистрации предпринимателя и многие другие, сообщают СМИ со ссылкой на Агентство госуслуг.
Это предусмотрено подписанным сегодня указом президента "О мерах по совершенствованию инфраструктуры оказания государственных услуг и расширению возможностей населения по пользованию государственными услугами".
При этом в процессе оказания государственных услуг физическим лицам, при приеме на работу и выполнении иных административных процедур государственные органы и организации должны будут самостоятельно запрашивать у ответственных государственных органов и организаций вышеназванные документы и сведения через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".
Среди документов, которые будет запрещено требовать госорганам:
- сведения свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
- сведения о наличии лицензий, документов разрешительного характера и подтверждений о приеме уведомлений;
- сведения об уплате государственной пошлины, сборов и других платежей;
- сведения о драгоценных бумагах, об операциях с драгоценными бумагами, о получении дивидендов;
- сведения о регистрации в качестве малообеспеченной семьи или члена малообеспеченной семьи;
- сведения о выплаченных физическими лицами и полученных алиментах;
- сведения диплома о высшем образовании;
- сведения об окончании физическим лицом среднего специального, профессионального образовательного учреждения;
- сведения об окончании физическим лицом среднего общеобразовательного учреждения (на базе 11-го класса);
- сведения о наличии граждан в "Ёшлар дафтари" или "Аёллар дафтари";
- сведения о самозанятых лицах;
- сведения о документе, подтверждающем право на льготу для абитуриентов, имеющих льготу при поступлении на учебу в высшие образовательные учреждения;
- копий финансовых отчетов;
- справок о подтверждении заработной платы физических лиц за последние 12 месяцев;
- справок о получении социальных пособий и пенсий.