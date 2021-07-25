В РУз госорганам запретят требовать у населения свыше десятка документов

В Узбекистане с 1 января 2022 года госорганам запретят требовать у населения свыше десятка различных документов, среди которых, например, аттестаты, справки о зарплате, свидетельство о госрегистрации предпринимателя и многие другие, сообщают СМИ со ссылкой на Агентство госуслуг.

Это предусмотрено подписанным сегодня указом президента "О мерах по совершенствованию инфраструктуры оказания государственных услуг и расширению возможностей населения по пользованию государственными услугами".

При этом в процессе оказания государственных услуг физическим лицам, при приеме на работу и выполнении иных административных процедур государственные органы и организации должны будут самостоятельно запрашивать у ответственных государственных органов и организаций вышеназванные документы и сведения через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".

Среди документов, которые будет запрещено требовать госорганам: