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В РУз госорганам запретят требовать у населения свыше десятка документов

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В Узбекистане с 1 января 2022 года госорганам запретят требовать у населения свыше десятка различных документов, среди которых, например, аттестаты, справки о зарплате, свидетельство о госрегистрации предпринимателя и многие другие, сообщают СМИ со ссылкой на Агентство госуслуг.

Это предусмотрено подписанным сегодня указом президента "О мерах по совершенствованию инфраструктуры оказания государственных услуг и расширению возможностей населения по пользованию государственными услугами".

При этом в процессе оказания государственных услуг физическим лицам, при приеме на работу и выполнении иных административных процедур государственные органы и организации должны будут самостоятельно запрашивать у ответственных государственных органов и организаций вышеназванные документы и сведения через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".

Среди документов, которые будет запрещено требовать госорганам:

  1. сведения свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
  2. сведения о наличии лицензий, документов разрешительного характера и подтверждений о приеме уведомлений;
  3. сведения об уплате государственной пошлины, сборов и других платежей;
  4. сведения о драгоценных бумагах, об операциях с драгоценными бумагами, о получении дивидендов;
  5. сведения о регистрации в качестве малообеспеченной семьи или члена малообеспеченной семьи;
  6. сведения о выплаченных физическими лицами и полученных алиментах;
  7. сведения диплома о высшем образовании;
  8. сведения об окончании физическим лицом среднего специального, профессионального образовательного учреждения;
  9. сведения об окончании физическим лицом среднего общеобразовательного учреждения (на базе 11-го класса);
  10. сведения о наличии граждан в "Ёшлар дафтари" или "Аёллар дафтари";
  11. сведения о самозанятых лицах;
  12. сведения о документе, подтверждающем право на льготу для абитуриентов, имеющих льготу при поступлении на учебу в высшие образовательные учреждения;
  13. копий финансовых отчетов;
  14. справок о подтверждении заработной платы физических лиц за последние 12 месяцев;
  15. справок о получении социальных пособий и пенсий.


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URL: https://www.vb.kg/403936
Теги:
Узбекистан, Документ
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