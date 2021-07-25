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На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

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Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщают РИА новости со ссылкой на Минобороны России.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/403937
Теги:
Владимир Путин, гуманитарная помощь
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