На Кубу вылетели два российских самолета с гуманитарной помощью

Два самолета военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу, сообщают РИА новости со ссылкой на Минобороны России.

"По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи Республике Куба. Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более одного миллиона медицинских масок. Всего более 88 тонн", - говорится в сообщении.