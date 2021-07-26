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В МВД прокомментировали новое уголовное дело в отношении Атамбаева

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- Бакыт Басарбек
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В МВД КР прокомментировали новое уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, на которого зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК КР.

"9 октября 2020 года днем на центральной площади "Ала-Too" г. Бишкек по проспекту Чуй собрались сторонники различных политических партий и их лидеры, которые призвали митингующих на площади вернуться в правовое поле. В результате чего между сторонниками возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия.

9 октября 2020 года по данному факту в АИС ЕРПП ГУВД г. Бишкек зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

9 июля 2021 года Алмазбеку Атамбаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия", говорится в сообщении МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/403967
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МВД, Кыргызстан, уголовное дело
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