В МВД прокомментировали новое уголовное дело в отношении Атамбаева

В МВД КР прокомментировали новое уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева, на которого зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК КР.

"9 октября 2020 года днем на центральной площади "Ала-Too" г. Бишкек по проспекту Чуй собрались сторонники различных политических партий и их лидеры, которые призвали митингующих на площади вернуться в правовое поле. В результате чего между сторонниками возникли разногласия, которые переросли в массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия.

9 октября 2020 года по данному факту в АИС ЕРПП ГУВД г. Бишкек зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

9 июля 2021 года Алмазбеку Атамбаеву было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.264 ч.1 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия", говорится в сообщении МВД КР.