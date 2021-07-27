Кыргызстанцы примут участие в исламском экономфоруме в Казани

"Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" – Международный экономический форум под таким названием пройдёт 28-30 июля в Казани. Участие в нем, ка ожидается, примут делегации из 48 стран, включая Кыргызстан, и 25 регионов России.

Основными темами форума, как отметил на заседании организационного комитета премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, станут осознанное потребление, индустрия халяль, партнерские финансы, молодежная дипломатия, креативные индустрии, медицина, спорт, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

Форум, который пройдет в выставочном центре "Казань Экспо", призван укрепить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи России и стран Организации исламского сотрудничества.

Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что "KazanSummit", организуемый уже в 12-й раз, в этом году проведут в двух форматах - онлайн и офлайн. В рамках форума запланированы 90 тематических сессий, а также Sbertalk, встречи молодых предпринимателей и дипломатов стран Организации исламского сотрудничества, показ благопристойной моды Modest Fashion Day, машиностроительный кластерный форум и выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.

В рамках форума состоится круглый стол, на котором обсудят сохранение снежных барсов. Тема этой дискуссии, как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, - "Перспективы реализации совместных природоохранных проектов по сохранению снежного барса". Представители разных стран и регионов России объединяют усилия для успешной реализации проектов по охране редких на трансграничных территориях.

Одним из таких животных является снежный барс. По некоторым оценкам, его численность на территории России составляет порядка 70 - 90 особей и продолжает сокращаться. Для Татарстана барсы еще и древний тотемный символ, отчасти поэтому регион принимает активное участие в судьбе этого биологического вида. Существуют даже планы строительства Центра по изучению редких видов кошек. Проблемами сохранения популяции снежных барсов активно занимаются и в Кыргызстане.