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Задержана последовательница запрещенного движения "Хизб ут-Тахрир"

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- Анастасия Карелина
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В Аламединском районе Чуйской области в ходе досудебного производства задержана жительница Джалал-Абадской области, являющаяся последователем запрещенного в Кыргызстане движения "Хизб ут-Тахрир" и активным членом его женского крыла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе досудебного производства было установлено, что ранее дважды судимая 41-летняя А.Б. зарегистрировалась в социальной сети и распространяла в ней материалы экстремистского характера.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламединского района согласно статье 315 (Изготовление, распространение экстремистских материалов) УК Кыргызской Республики. Все материалы были отправлены на экспертизу. Ее результаты подтвердили, что материалы носят экстремистский характер. В соответствии с этим, при проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СПЭНМ ГУВД Чуйской области А.Б. была задержана.

В настоящий момент Аламединский районный суд в отношении гражданки А.Б. избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/404058
Теги:
Аламудунский район, Джалал-Абадская область, задержание, Чуйская область, Кыргызстан, ГУВД, Хизб ут-Тахрир
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