Проснемся, а НДС уже не 12, а 20% - Бекешев прочел закон о ЧС в экономике

Бекешев о законопроекте о ЧС в экономике: Вы просыпаетесь, а НДС уже не 12, а 20%

Кабинет министров ожидает, что уже на этой неделе сразу в трех чтениях будет принят законопроект о чрезвычайной ситуации в экономике. Об этом сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение комитета по экономической и фискальной политике. При этом ни депутаты, ни общественность документ не видели. Он не проходил процедуру общественного обсуждения.

В своем Telegram-канале Дастан Бекешев рассказал, что прочитал законопроект и увидел, что он содержит множество непонятных и неоправданных норм.

- Я прочитал полностью законопроект о режиме ЧС в экономике. Что мне не понравилось? То, что правительство может без парламента менять [налоговые] ставки. Представляете, вы просыпаетесь, а НДС уже не 12 процентов, а 20 процентов, как в РФ, - говорит Бекешев.

Он отметил, что условия введения режима ЧС соответствуют всему, что происходит в экономике сейчас – отток инвестиций, рост цен и т.д.

- По сути все эти критерии заложены, и я так понимаю, что этот закон нужен, чтобы его подписать и тут же вводить режим ЧС в экономике, - считает депутат.

Он указал, что, согласно новому законопроекту, правительство сможет по своему усмотрению менять порядок и условия банкротства.

Кроме того, в документ вписаны нормы, которые вообще не относятся к ситуации в экономике. Например, изменяется порядок государственных закупок.

- Хотят ввести какие-то электронные торговые площадки, где будут проходить госзакупки. Непонятно, что будет с существующим сайтом. Помимо этого, кабинет министров сам, в счет долга, например, может брать акции у каких-либо компаний и реализовывать их. Я не понимаю для чего это нужно. В этом есть большие риски, поскольку ни парламент не увидит, что приватизируется и по какой цене и какие компании приобретаются за счет государственного бюджета, - говорит парламентарий.

Он считает, что внесение таких изменений нацелено на то, чтобы расширить полномочия кабинета министров.