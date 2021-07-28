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Смертельный июль: где и почему случались автоаварии в уходящем месяце

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- Айжан Мамбеталиева
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Меньше недели назад, после очередной крупной автомобильной аварии на трассе Бишкек-Каракол, президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Отмечалось, что данная мера необходима в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Впрочем, автокатастрофы в КР происходят не только из-за нетрезвых водителей. Кровавая статистика нынешнего июля подтверждает, что кыргызстанцы, к сожалению, нередко пренебрегают правилами дорожного движения, что приводит к авариям.

VB.KG собрал в одном материале информацию о самых крупных ДТП этого месяца.

9 июля

В ДТП на трассе Бишкек - Ош погиб 18-летний парень, еще семь человек пострадали. В селе Садовом автомобиль марки Mercedes Benz Vito врезался в дорожный каток.

11 июля

В Боомском ущелье произошло ДТП с участием трех пассажирских автобусов и двух легковых автомобилей. В автобусах находились дети, возвращавшиеся после отдыха в лагере на Иссык-Куле в Бишкек. К счастью, в этой аварии не было смертей

В тот же день, два человека погибли в результате аварии, на 373-м километре автодороги Бишкек - Ош, еще шесть человек получили тяжелые травмы.

Там столкнулись автомашины Honda Odyssey и Estima. На место происшествия были вызваны четыре спасателя из пожарно-спасательного управления Кара-Куля.

17 июля

Авария произошла примерно в 21 часов на 246-м километре дороги, на участке Кочкулу Булак в Токтогульском районе. Среди пострадавших есть дети. В результате столкновения автомобилей Honda Odyssey и УАЗ скончалась женщина.

22 июля

На трассе Балыкчы - Ананьево - Каракол в селе Чырпыкты произошло ДТП, столкнулись две автомашины.В результате ДТП погибла девушка, еще три человека пострадали.

В тот же день, около 21 часов 20 минут на 107-м километре трассы Бишкек - Нарын - Торугарт произошла страшная авария, погибли шесть человек.

26 июля

Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, в также певица Самара Каримова попали в ДТП в Токтогульском районе. Авария произошла на 217-м километре трассы Бишкек - Ош. Ранним утром машина марки Toyota Alphard врезалась в дорожное ограждение на обочине трассы. По предварительным данным ООБДД, водитель авто уснул за рулем.

В тот же день в результате ДТП на Иссык-Куле погибла девушка и три человека пострадали.

Авария произошла на 32 км автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол в районе села Чырпыкты - столкнулись "Тойота-Раф-4" и "Тойота-Ярис".

Отметим, за первые 6 месяцев 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3400 дорожно-транспортных происшествий, о чем 23 июля в эфире "Биринчи Радио" сообщал глава штаба УОБДД Откурбек Умаров.

По его словам, в результате этих ДТП погибли 329 человек, 500 человек получили разные травмы. Вышеуказанные случаи не попали в статистику за полгода.


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URL: https://www.vb.kg/404073
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