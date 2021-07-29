Сверхпрочный Поклонный Крест установлен альпинистами на пике Ленина

Крест из особого алюминиевого сплава закреплен стальными тросиками в скальном грунте в верхней точке одной из высочайших вершин (7134 метра) Кыргызстана и всей Центральной Азии. Пик Ленина находится на границе Кыргызстана (Чон-Алайский район Ошской области) и Таджикистана (Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области).

Как сообщил VB.KG благочинный Южного округа Бишкекской и Кыргызстанской епархии протоиерей Виктор Реймген, этот проект был запланирован российско-кыргызстанской группой альпинистов еще в прошлом году, но из-за коонавирусной пандемии его удалось осуществить только сейчас.

Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил в сопровождении протоиерея Виктора Реймгена еще летом 2019 года посетил базовый альплагерь "Ачик Таш" у подножия пика Ленина, совершил молебен, панихиду по погибшим альпинистам и благословил водрузить Поклонный Крест на вершине.

Крест был изготовлен московскими мастерами из сверхлегкого и особо прочного материала и доставлен в Ош.

После акклиматизации и адаптации группа альпинистов, в составе которой были кыргызстанцы, россияне и шотландец, дождавшись хорошей погоды, благополучно совершили восхождение и установили Крест.

Как подчеркивает протоиерей Виктор Реймген, помогавшие альпинистам носильщики, ребята из Кыргызстана, отказались брать деньги за работу, сказав: "Мы бесплатно поможем донести и установить этот крест".

Несколько лет назад поклонные кресты были установлены на пиках 400-летия дома Романовых (4150 метров) и Святой Екатерины (4250 метров) в Ала-Арчинском ущелье Кыргызского хребта.